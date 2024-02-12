شاهد بالصور.. الفنانة هدى عربي تصل القاهرة وتفاجئ متابعيها بنيولوك جديد تلفت به الأنظار

وصلت العاصمة المصرية القاهرة الفنانة السودانية الشهيرة هدى عربي, استعداداً لإحياء حفل جماهيري بأحد المسارح بالقاهرة. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد وصلت الفنانة الملقبة بسلطانة الطرب قبل 11 يوم من حفلها المرتقب. وفاجأت عربي, فور وصولها متابعيها بنيولوك جديد, حيث قامت بنشر صور حديثة لها من مقر إقامتها بالقاهرة ظهرت من خلال بنيولوك جديد وجد اعجاب الجمهور والمتابعين. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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