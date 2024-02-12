شاهد بالفيديو.. حسناء الفن السوداني تحكي موقف مر بها مع رجل سوداني لا تعرفه: (جاني في الشقة بتاعتي في مصر وجاب لي إبنته الصغيرة عشان أمسكها وقعد يبكي ويجعر قال عاوز يعرسني)

حكت الفنانة السودانية المعروفة مونيكا روبرت, خلال “لايف” مع الإعلامي ولاعب الكرة السابق محمد المصطفى “البرنس” موقف مر بها مع رجل سوداني في القاهرة.

وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد قالت الفنانة الملقبة بحسناء الفن السوداني أن الرجل فاجأها بزيارة لمنزلها بالقاهرة.

وذكرت مونيكا في حديثها أن الرجل الذي عرف عنوان شقتها عن طريق إحدى صديقاتها التي وصلت معه القاهرة قبل الحرب, طالبها بمساعدته على رعاية إبنته نسبة لظروف عملية تجرى لوالدته.

وقالت الفنانة المعروفة بحسب ما شاهد محرر موقع النيلين أنها قدرت ظرفه وقبلت طلبه بعد أن بكى و “جعر” ليباغتها في اليوم الثاني بزيارة أخرى طلب فيها الزواج مني؟.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)