تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع فتيات سودانيات ظهرن “شباين” لإحدى العروسات وهن يستعرضن بالرقص. “الشباين” خطفن الأضواء بوصلة رقص مثيرة على أنغام مطربة الحفل الذي أقيم بإحدى دول الخليج الفنانة إيمان الشريف. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. فتيات سودانيات حسناوات ظهرن “شباين” لإحدى العروسات يقدمن فواصل من الرقص المثير خلال الحفل الذي أحيته الفنانة إيمان الشريف بإحدى دول الخليج لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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