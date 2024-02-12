فاجأت الفنانة السودانية الشهيرة ندى محمد عثمان “القلعة”, جمهورها ومتابعيها على موقع التواصل الاجتماعي بمقطع غريب.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد ظهرت القلعة, وعلى غير العادة وهي تشكو من ورطة لحقت بها على مواقع التواصل الاجتماعي.
وقالت الفنانة الملقبة بسيدة الغناء السوداني وهي تخاطب متابعيها: (الليلة قولوا كر.. طبزتها ويا شماتة الأعداء فيني).
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فإن المتابعين لم يفهموا الورطة التي تعرضت لها, ليقوموا بالسخرية منها: (هييي دي مالا).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة ندى القلعة تفاجئ جمهورها ومتابعيها وتكشف عن تعرضها لورطة كبيرة: (الليلة قولوا كر.. طبزتها ويا شماتة الأعداء فيني) وساخرون: (هييي دي مالا) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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