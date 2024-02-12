تداول جمهور مواقع التواصل الاجتماعي بالسودان مقطع فيديو حصد آلاف الإعجابات على السوشيال ميديا السودانية.
وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد لفت المقطع أنظار المتابعين على الرغم من أنه قديم ويعود تاريخه للعام قبل الماضي.
وأظهر المقطع الفنانة الشهيرة إيمان الشريف, وهي تغني في حفل بإحدى صالات الأفراح بالخرطوم قبل الحرب التي شهدتها البلاد في أبريل من العام الماضي.
وقامت المطربة وبحسب ما شاهد محرر موقع النيلين بممازحة أحد الحاضرين بضحكة ساحرة, وهو ما أثار اعجاب الجمهور الذي علق (عندك ضحكة يا ساتر).
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالفيديو.. الفنانة إيمان الشريف تغني خلال حفل خاص وتمازح أحد الحاضرين بضحكة ساحرة ومتابعون: (عندك ضحكة يا ساتر) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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