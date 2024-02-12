تناقلت صفحات تنشط على عملاق مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك بالسودان, مقطع فيديو وجد رواجاً واسعاً بعد تداوله على السوشيال ميديا. وبحسب رصد ومتابعة محرر موقع النيلين فقد أظهر المقطع شباب سودانيون يقيمون في مصر قاموا بالترويح عن أنفسهم بفواصل من الرقص الذي وصفه المتابعون بالمثير. ووفقاً لما أكد ناشرو المقطع فإن الشباب هم طلاب يدرسون الطب بجامعة أسيوط بدولة مصر, وتعاطف الجمهور وعلى غير العادة مع الشباب, حيث أكد معلقون أن ضغوطات الحياة أجبرتهم على الترويح عن أنفسهم بهذه الطريقة. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

كانت هذه تفاصيل خبر شاهد بالصورة والفيديو.. طلاب سودانيون يدرسون الطب بإحدى الجامعات المصرية يظهرون في مقطع وهم يروحون عن أنفسهم بفواصل من الرقص المثير والجمهور يتعاطف معهم: (ربنا يوفقكم والسبب ضغوطات الحياة) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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