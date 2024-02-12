ساحل العاج تتوج بكأس الأمم الإفريقية بعد قلب الطاولة على نيجيريا

توج منتخب كوت ديفوار بلقب كأس الأمم الأفريقية، بفوزه 2-1 على نيجيريا، مساء الأحد، على ملعب الحسن واتارا. تقدم منتخب نيجيريا في الدقيقة 38 بهدف قائده ويليام إيكونج، لكن المنتخب الإيفواري قلب الطاولة.وسجل هدف التعادل لأصحاب الضيافة، فرانك كيسي في الدقيقة 62، ثم أحرز سباستيان هالر، هدف الفوز في الدقيقة 81.

وحقق المنتخب الإيفواري، اللقب للمرة الثالثة في تاريخه بعد نسختي 1992 و2015، بقيادة مدربه إيمرس فاي بعد مواجهة مشتعلة تفوق خلالها على البرتغالي جوزيه بيسيرو مدرب نيجيريا.

وكان منتخب كوت ديفوار، قاب قوسين أو أدنى من توديع البطولة من دور المجموعات، لكنه صعد بشق الأنفس ضمن أفضل منتخبات حصدت المركز الثالث، ليكمل مشواره نحو التتويج باللقب.

وبدأ المنتخب الإيفواري، اللقاء بضغط هجومي، ووجه سيمون أدينجرا تسديدة قوية بجوار القائم، ثم تصويبة أخرى فوق العارضة.المنتخب النيجيري لعب بتراجع دفاعي، وترك الاستحواذ لكوت ديفوار، وسنحت فرصة قريبة للأفيال من ضربة مزدوجة سددها ماكس جراديل الذي أرسل بعدها عرضية مرت دون متابعة.

وأرسل لوكمان، عرضية دون خطورة مع أوسيمين، وأبعد حارس نيجيريا ستانلي، فرصة إيفوارية خطيرة بانفراد من سيمون أدينجرا.

وسجل ويليام إيكونج، هدف التقدم لصالح نيجيريا في الدقيقة 38 من ضربة رأس متقنة، مستغلا هفوة دفاعية للأفيال.

وحاول المنتخب الإيفواري، الرد سريعا بمحاولة من أدينجرا، لكن الدفاع النيجيري تعامل بامتياز مع تصويبة من فوفانا أمسكها الحارس مع نهاية الشوط الأول بتقدم النسور الخضراء.

وواصل المنتخب الإيفواري، الضغط الهجومي مع بداية الشوط الثاني، وسنحت فرصة قريبة من عرضية أدينجرا، التي لم يستغلها أورييه المتقدم، ثم انطلاقة سريعة من أدينجرا، وتمريرة عرضية أبعدها الحارس، وتابعها جراديل بتسديدة في أقدام مدافعي نيجيريا.وأشرك المنتخب النيجيري، لاعبه موسيس سيمون على حساب صامويل شيكويزي، فيما وجه لاعب الوسط سيري، تسديدة قوية مرت بجوار القائم.

وأطلق كواكو ظهير كوت ديفوار، تسديدة قوية أبعدها الحارس ستانلي، قبل نجاح فرانك كيسي في تسجيل هدف التعادل، من ضربة رأس في الدقيقة 62.

وأضاع منتخب نيجيريا، فرصة قريبة برأسية فوق العارضة، بينما أشرك منتخب كوت ديفوار، الثنائي ويلفريد سينجو وعمر دياكيتي على حساب جراديل وأورييه.

وأشرك المنتخب النيجيري، الثنائي كيليتشي إيهاناتشو والحسن يوسف على حساب إيوبي ولوكمان.

وأبعد الدفاع النيجيري، كرة عرضية جديدة من كوت ديفوار، قبل أن يسجل المنتخب الإيفواري، الهدف الثاني عن طريق سباستيان هالر بعد عرضية متقنة من أدينجرا في الدقيقة 81.ونشط منتخب نيجيريا بعد تقدم الأفيال، بتمريرة عرضية من آينا أبعدها الدفاع، ثم عرضية أخرى من سيمون ضاعت بلا خطورة.

وأشرك المنتخب النيجيري، الثنائي جو أريبو وتيرم موفي على حساب زيدو سنوسي وفرانك أونيكا، كما دفع منتخب كوت ديفوار بالثنائي جيان كراسو وإبراهيم سنجاري بدلا من هالر وفوفانا.

وأبعد دفاع كوت ديفوار، تسديدة قوية من كيليتشي إيهاناتشو، ودفع منتخب كوت ديفوار، باللاعب لازاري آماني على حساب جيان سيري.

ووجه سينجو تسديدة قوية بجوار القائم، وأوقف دفاع كوت ديفوار، محاولة جديدة لنسور نيجيريا، مع نهاية اللقاء بتتويج الأفيال.

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