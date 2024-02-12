مصدر أمني يوضح تفاصيل سرقة أبواب المقابر في المحلة وضبط المتهمين

الداخلية المصرية كشف مصدر أمني تفاصيل ما تم تداوله من تعليق عبر موقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، يتضمن الادعاء بقيام مجهولين بسرقة أبواب وأغطية حديدية تخص مقابر كائنة بدائرة قسم شرطة ثالث المحلة بالغربية. بالفحص أمكن تحديد مرتكبي الواقعة وهما عاطلان «لهما معلومات جنائية»- مقيمان بدائرة القسم، وأمكن ضبطهما. وبمواجهتهما، اعترفا بارتكاب عدد 4 وقائع سرقات مماثلة، تم اتخاذ الإجراءات القانونية. المصري اليوم

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