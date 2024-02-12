شاركت النجمة إلهام شاهين صورا لها جديدة بموقع التواصل وتبادل الصور والفيديوهات إنستجرام.
وظهرت إلهام شاهين في أحدث ظهور بملابس باللون الأحمر والأسود، حيث ارتدت جاكت أحمر وبحزام أسود، ونسقت عليه بنطلون اسود للاحتفال بعيد الحب.
وكتبت إلهام شاهين عبر إنستجرام كل عيد حب والحب دايما يملأ قلوبنا بالخير.. ويجمع الأمة العربية ويوحدها ويقويها وينصرها على من يعاديها.
صدى البلد
كانت هذه تفاصيل خبر باللون الأحمر.. شاهد إلهام شاهين بإطلالة مثيرة للجدل للاحتفال بعيد الحب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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