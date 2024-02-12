والي الخرطوم ومدير عام الشرطة يؤكدان دعمها لقوات الشرطة

أكد المدير العام لقوات الشرطة الفريق شرطة حقوقي خالد حسان ووالي الخرطوم الأستاذ أحمد عثمان حمزة دعمهما المشترك لقوات الشرطة التي تقاتل الآن في الصفوف الأمامية مع القوات المسلحة في معركة الكرامة مشيدين بالتضحيات التي قدمتها قوات الاحتياطي المركزي التي قدمت دروسا للمليشيا في معنى البطولة والتضحية من أجل الوطن.

جاء ذلك خلال زيارة المدير العام للشرطة لولاية الخرطوم اليوم للوقوف على اداء الشرطة ميدانيا والتعرف على مهامها واحتياجاتها معلنا عن تقديمه دعما لشرطة ولاية الخرطوم بالمتحركات والمال والعتاد حتى تقوم بمهامها على اكمل وجه.

كما تعهد بانشاء آلية خاصة لرعاية شهداء الشرطة والجرحى والمفقودين.

الى ذلك قال والي الخرطوم أن الشرطة بولاية الخرطوم الى جانب مشاركتها في العمليات فانها تقوم بواجباتها كاملة تجاه المواطن في خدمات السجل المدني واستخراج الجوازات وترخيص المركبات بجانب العمل الجنائي وتنظيم المرور والمشاركة في الاطواف والارتكازات.

الجدير بالذكر ان الزيارة شملت مقر الاحتياطي المركزي بامدرمان ومركز ترخيص المركبات وادارة السجل المدني والجوازات.

سونا