بعد زواجه في سن الـ69.. 13 معلومة عن الفنان محمود عامر – صورة

أثار الفنان محمود عامر جدلًا واسعًا خلال الساعات القليلة الماضية عبر مواقع التواصل الاجتماعي، بعد احتفاله بزواجه في عمر الـ69 بفتاة أصغر منه سنًا.

وشارك «عامر» أصدقاءه ومتابعي حسابه الرسمي على موقع فيسبوك، بصور جديدة من حفل زفافه، معلقًا «الحمد لله والشكر لله على كل شيء».

ويستعرض «المصري لايت» خلال السطور التالية، 13 معلومة عن الفنان محمود عامر:

1. مواليد28 أكتوبر 1955.

2. ولد في مدينة الإسماعيلية.

3. انتقل منها بعد العدوان للشرقية.

4. تزوج من الفنانه «لاشينة لاشين» وانفصل عنها عام 2023 وسط مفاجأة كبيرة وصدمة من محبينهم وزملائهم في الوسط الفني

5. والد المطربة الناشئة «أميرة عامر»

6. حاصل على بكالوريوس الخدمة الاجتماعية.

7. حاصل أيضًا على بكالوريوس الفنون المسرحية قسم تمثيل واخراج عام 1983.

8. فور تخرجه عمل بالعديد من المسرحيات والافلام والمسلسلات واتجه للعمل في مجال الطفل في معظم الأعمال.

9. عضو مجلس نقابة المهن التمثيلية.

10. قام بالأشتراك في برنامج مذيع العرب.

11. شارك في العديد من الأعمال الفنية، ويعد مسلسل المداح 3، آخر عمل شارك به، والذي عرض في موسم رمضان 2023، وهو من بطولة الفنان حمادة هلال، وعدد من الفنانين، أبرزهم الفنان خالد سرحان، محمد رياض، هبة مجدي، دنيا عبد العزيز، محمد عز، أحمد ماهر، لوسي، حنان سليمان، تامر شلتوت، يسرا اللوزي، خالد زكي، وغيرهم، والعمل من إخراج أحمد سمير فرج.

12. كما شارك في الموسم الشتوي لعام 2022، من خلال مسلسل أعمل إيه، بطولة الفنان خالد الصاوي، والذي عرض في شهر سبتمبر، وضم العمل كل من: الفنانة صابرين، نور إيهاب، ندى بسيوني، وآخرين.

13. من أبرز أعماله التلفزيونية أيضًا: «مسلسل عفاريت عدلى علام النائب العام، مسلسل عوالم خفيه، مسلسل ولدينا اقوال أخرى، مسلسل اختفاء، مسلسل أولاد ناس، مسلسل المداح، مسلسل قصر النيل، مسلسل أهل الواحة، مسلسل نجيب زركش».

المصري اليوم