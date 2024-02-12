اردول: عادت الشبكة لعدد من المدن السودانية بما فيها بورتسودان

قال مبارك أردول القيادي في الحرية والتغيير الكتلة الديمقراطية : نشيد بالـجهود الجبارة التي قام بها الفريق الفني لشركة سوداني لاستعادة الاتصال الهاتفي والإنترنت بعد الانقطاع الذي تعرضوا له والخسائر الكبيرة التي حدثت، حاليا عادت الشبكة لعدد من المدن السودانية بما فيها بورتسودان، التهنئة لهم ولمديرها العام وكل من ساهم في ذلك رغم التحديات التي تعرضوا لها. مبرووك للسودانيين بسوداني … مبارك أردول

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