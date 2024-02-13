تفاصيل «الكبير أوي 8» في دراما رمضان 2024.. كوميديا مميزة برعاية «ضيوف الشرف»

يواصل الفنان أحمد مكي وفريق مسلسل «الكبير أوي»، تقديم جزء جديد من المسلسل الذي ارتبط به الجمهور خلال موسم الدراما الرمضانية على مدار 14 عامًا.

وحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا منذ عرضه للمرة الأولى في رمضان 2010، حيث جرى تقديم 7 أجزاء ناجحة منه حتى الآن.

ويشهد الموسم الجديد من المسلسل مغامرات جديدة تجمع «الكبير» و«جوني» و«حزلقوم»، إضافة إلى الشخصيات الجديدة التي تم إضافتها خلال المواسم الماضية مثل «مربوحة» و«العترة» و«نفادي».

ويقدّم المخرج أحمد الجندي خلال الموسم الثامن مجموعة كبيرة من الأفكار التي تخلق حالة مميزة من الكوميديا، بمشاركة مجموعة مميزة من ضيوف الشرف، بينهم أمينة خليل، محمد ثروت، صفاء الطوخي ومحمود الليثي.

ومن المتوقع أن يحقق المسلسل نجاحًا كبيرًا هذا العام، خاصةً مع تواجد طاقم العمل المميز والقصة الجديدة والممتعة.

الوطن نيوز