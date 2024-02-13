صرح الصحفي الأمريكي تاكر كارلسون، بأن موسكو أجمل بكثير من أي مدينة في أمريكا.
وقال كارلسون في القمة العالمية للحكومات في دبي: “لقد كانت صدمة بالنسبة لي أن أرى موسكو، حيث لم يسبق لي أن زرتها من قبل، وهي أكبر مدينة في أوروبا ويبلغ عدد سكانها 13 مليون نسمة، هي أجمل بكثير من أي مدينة في بلدي، لم يكن لدي أي فكرة عن هذا”.
ونشر الصحفي تاكر كارلسون، يوم الخميس الماضي، على حسابه في منصة “إكس”، الصورة الأولى من المقابلة التي أجراها مع الرئيس فلاديمير بوتين، وتم التقاط الصورة في الكرملين، حيث ظهرت طاولة صغيرة بين بوتين وكارلسون، وعليها كوبان من الماء.
وأعلن كارلسون، الثلاثاء الماضي، أنه رتب هذه المقابلة مع الرئيس بوتين، في موسكو، من منطلق التزامه الصحفي بإطلاع الأمريكيين على حقائق الصراع في أوكرانيا وعواقبه.
وفي السياق ذاته، أعلن الملياردير الأمريكي ومالك منصة “إكس” الشهيرة، إيلون ماسك، أن تحميل التطبيق شهد ارتفاعًا غير مسبوق منذ الإعلان عن المقابلة مع الرئيس بوتين.
وفي المقابلة، أوضح الرئيس بوتين أن موسكو لن تهاجم دول الناتو، وأن روسيا لا تنوي مهاجمة بولندا أو دول البلطيق، موضحا أنه في الغرب، يقوم السياسيون بانتظام بتخويف سكانهم من “التهديد الروسي”، لتحويل الانتباه عن المشكلات الداخلية.
وكالة سبوتنيك
كانت هذه تفاصيل خبر كارلسون: موسكو أكثر نظافة وأمانا وجمالا من أي مدينة في أمريكا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.