مكنتش بتدلع.. حورية فرغلي تكشف سبب غيابها عن التمثيل

حورية فرغلي

كشفت الفنانة حورية فرغلي عن سبب غيابها الفترة الأخيرة عن التمثيل، إذا أشارت إلى أن هذا الغياب خارج عن إرادتها بسبب أزمتها الأخيرة.

وتحدثت حورية فرغلي خلال لقائها مع موقع الـ القاهرة 24 قائلة: أنا مش غايبة بمزاجي وكنت بعمل عمليات واللي غبتهم 3 سنين بس، ومكنتش بتدلع والحمد لله تعالجت وكفاية إني عالجت نفسي من جوه بعد اللي شوفته.

وأضافت حوريه فرغلي: لوحد عاوز إني أشتغل معاه في عمل هما عارفين بيتي، لكن لو مش عاوزين خلاص براحتهم.

ومن جانبه كان قد تحدثت حوريه فرغلي خلال لقائها مع القاهرة 24، عن السبب الرئيسي للصلح مع المذيع العراقي نزار الفارس، بعد الفيديو الأخير الذي جمعهما للصلح قبل أيام قائلة: نزار بيبعت لي من شهر إنه عاوز يعتذر لي وعاوز يصور للناس أنه بيعتذرلي وفتحت ليه بيتي انه يعتذر، وصور الفيديو عادي وبعدها تفاجأت من الجمهور إني اتخطبت له.

وشاركت مؤخرًا حورية في مسلسل أيام 2، بعد النجاح الجماهيري الذي حققه في الجزء الأول، وشارك في بطولته مجموعة من الفنانين بجانب رياض الخولي، ومن بينهم: احمد صفوت، سلوى خطاب، ندى موسى، شيري عادل، والعمل من تأليف سماح الحريري، ومن إخراج محمد أسامة.

القاهرة 24