تدريب عسكري مصري ــ بريطاني لمكافحة الإرهاب

جنود مصر - رمزية انطلقت في مصر، أمس الثلاثاء، فعاليات التدريب المصري البريطاني المشترك في مجال مكافحة الإرهاب. وتستمر فعاليات التدريبات على مدار عدة أيام بميادين التدريب القتالي لقيادة قوات الصاعقة المصرية. وقال المتحدث العسكري باسم القوات المسلحة المصرية إن فعاليات التدريب بدأت باصطفاف ودمج القوات، واستعراض الأسلحة والمعدات المستخدمة لأغراض التدريب. وأوضح أنه من المخطط تنفيذ عدد من الأنشطة التدريبية المتنوعة بين القوات المصرية والبريطانية المشاركة بهدف توحيد المفاهيم، وتبادل واكتساب الخبرات، وصقل المهارات للقوات الخاصة المشاركة من الجانبين. صحيفة الخليج

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