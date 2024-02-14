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مانشستر سيتي يقترب بعد تخطي كوبنهاجن

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Asma Osman 0 تبليغ

نادي مانشستر سيتي

تخطى حامل اللقب مانشستر سيتي، مضيفه كوبنهاجن بنتيجة 3-1 مساء الثلاثاء، في ذهاب ثمن نهائي مسابقة .

وسجل أهداف مانشستر سيتي كل من كيفن دي بروين (ق10) وبرناردو سيلفا (ق45+1) وفيل فودين (ق90+2)، فيما أحرز ماجنوس ماتسون هدف كوبنهاجن الوحيد (ق34).

ويلتقي الفريقان مجددا في مباراة الإياب على ملعب “الاتحاد” يوم السادس من مارس/آذار المقبل.

كووورة

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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