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في عيد الحب.. شيري عادل وطارق صبري يعلنان الانفصال

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Asma Osman 0 تبليغ

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انفصلت الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري وفقا لما أعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تزامنا مع عيد الحب.

وكتبت شيري “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته“.

ليعلق طارق صبري علي الانفصال من خلال أيضا صفحته الرسمية علي انستجرام وكتب “تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لينا إحنا الإثنين“.

وكان الثنائي قد عقد قرانهما في عام 2022، ومنذ أشهر بدأت الإشاعات تنطلق حول خلافات بينها وأنهم في طريقهم للانفصال لكن لم يكن هناك تعليق رسمي منهما.

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بوابة الأهرام

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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