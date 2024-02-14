في عيد الحب.. شيري عادل وطارق صبري يعلنان الانفصال

انفصلت الفنانة شيري عادل عن زوجها الفنان طارق صبري وفقا لما أعلنته عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام” تزامنا مع عيد الحب.

وكتبت شيري “تم الانفصال الرسمي بيني وبين طارق مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لكل واحد فينا في حياته“.

ليعلق طارق صبري علي الانفصال من خلال أيضا صفحته الرسمية علي انستجرام وكتب “تم الانفصال الرسمي بيني وبين شيري مع وجود كل الاحترام بيننا، ربنا يكتب الخير لينا إحنا الإثنين“.

وكان الثنائي قد عقد قرانهما في عام 2022، ومنذ أشهر بدأت الإشاعات تنطلق حول خلافات بينها وأنهم في طريقهم للانفصال لكن لم يكن هناك تعليق رسمي منهما.

بوابة الأهرام