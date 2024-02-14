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نواكشوط: رئيس الجمهورية يستقبل الخليفة العام للطريقة التيجانية

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Asma Osman 0 تبليغ

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تعبيرية

استقبل رئيس الجمهورية الموريتانية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، عصر أمس الثلاثاء بالقصر الرئاسي، الخليفة العام للطريقة التيجانية في الجزائر الشيخ سيدي بالعرابي، حيث تناول اللقاء سبُل تعزيز العلاقات الدينية والثقافية بين الشعبين في البلدين الشقيقين.

جرى اللقاء بحضور الوزير المكلف بديوان رئيس الجمهورية السيد مختار ولد أجاي، والمكلف بمهمة برئاسة الجمهورية السيد سيدي محمد ولد سيد جعفر، والمستشارين برئاسة الجمهورية أحمد ولد النيني وأحمد سالم محمد فاضل.

كما حضر اللقاء إلى جانب الخليفة العام للطريقة التيجانية، سعادة السيد محمد بن عتو سفير الجزائر في بلادنا، وبعض الشخصيات الدينية الجزائرية.

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وكالة الوئام الوطني للأنباء

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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