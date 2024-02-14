إحالة سائق “توك توك” للجنايات أقام علاقة غير شرعية مع فتاة بأسيوط

أحال المستشار أحمد محفوظ المحام العام لنيابات شمال أسيوط الكلية ، سائق توك توك ، لمحكمة الجنايات لتعديه على فتاة وأقام معها علاقة غير مشروعة بمركز القوصية .

ووجهت النيابة العامة للمتهم ” عمر . ن . ع ” 33 عاما ، سائق توك توك ، انه خلال الفترة من 4 إلى 8 يوليو الماضي تعدى على المجني عليها ” سارة . س . م ” والتي لم تتجاوز الثامنة عشر من عمرها بتعديه عليها بغير قوة أو تهديد بان أقام معها علاقة غير شرعية .

وأقرت المجني عليها بتحقيقات النيابة العامة بوجود علاقة عاطفية بينها وبين المتهم منذ فترة تطورت إلى إقامة علاقة غير شرعية بينهم بان عاشرها معاشرة الأزواج.

وأسفرت تحريات النقيب إسلام وحيد سلامة معاون وحدة مباحث مركز القوصية بصحة أقوال المجني عليها بان أقام المتهم علاقة غير شرعية مع المجني عليها بنطاق قرية نزالي بمركز القوصية .

صدى البلد