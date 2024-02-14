التقي مفوض مفوضية العون الانساني بالولاية الشمالية عبد الرحمن علي خيري بمكتبه اليوم بوفد برنامج الغذاء العالمي وبحث اللقاء الترتيبات الجارية لانطلاق المسح الكامل الذي سيقوم به برنامج الغذاء العالمي وتدخلاته في مجالي الزراعة والغذاء ويشمل المسح جميع محليات الولاية وسيكون إنطلاقة المسح بمحليات دنقلا ومروي وحلفا وأكد مفوض مفوضية العون الانساني بالشمالية في تصريح لسونا أن الوفد أبدي إستعداده التام للتعاون مع المفوضية والجهات ذات الصلة لتنفيذ العديد من المشاريع والانشطة بالولاية خاصة في مجالات الزراعة والغذاء وتوفير الوجبات المدرسية في حال إنطلاق العام الدراسي الجديد وأشار الي ان برنامج الغذاء العالمي يعمل الان علي تقييم الموسم الزراعي الشتوي بالشمالية بعد أن وفر البرنامج مؤخرا كميات كبيرة من التقاوي والاسمدة وإستهداف 46 الف فدان فضلا عن التدخلات التي سيقوم بها البرنامج في معالجة حالات سوء التغذية للاطفال بمراكز الايواء المختلفة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر مفوض العون الإنساني بالشمالية يلتقي وفد برنامج الغذاء العالمي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.