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وزير الخارجية علي الصادق: علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال وزير الخارجية علي الصادق بأن علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة أو مجموعة دول، ولا ضد نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة.

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البلد نيوز

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رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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