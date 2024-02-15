وزير الخارجية علي الصادق: علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة

قال وزير الخارجية علي الصادق بأن علاقات السودان مع إيران ليست مُوجّهة ضد أي دولة أو مجموعة دول، ولا ضد نظام إقليمي أو دولي قائم في المنطقة. البلد نيوز

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