حول لقائه برئيس جمهورية جنوب السودان.. نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار

مالك عقار حول لقائه برئيس جمهورية جنوب السودان.. قال نائب رئيس مجلس السيادة مالك عقار : قدمت شرحاً لسلفا كير حول الموقف العسكري والتقدم الذي أحرزته القوات المسلحة والضربات النوعية التي نفذها الجيش على قوات “التمرد”. – جددت للرئيس كير تمسكنا بحل إشكالات الدول الإفريقية داخل البيت الإفريقي وثقتنا في دولة جنوب السودان. الشرق للأخبار

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