إعلام وزارة المالية السودانية: من المتوقع صدور قانون جديد للكهرباء

قال إعلام وزارة المالية بأنه من المتوقع صدور قانون جديد للكهرباء يسمح بدخول القطاع الخاص في مجال توليد الكهرباء للمصانع وبيع الفائض للشبكة العامة. الشرق للأخبار

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