زكاة شمال كردفان تستعد لشهر رمضان

أكد الأستاذ موسى يوسف محمد أمين ديوان الزكاة بولاية شمال كردفان استعداد أمانة الزكاة مبكرا لتنفيذ برامج رمضان لهذا العام الذي يشمل فرحة الصائم دعم المجهود الحربى ومراكز الايواء والأسر المتعففة.

وقال في تصريح لوكالة السودان للأنباء عقب ترؤوسه بمكتبه بأمانة الزكاة بالابيض الاجتماع الخاص ببرامج رمضان ان تنفيذ هذه البرامج يأتى هذا العام فى ظل المتغيرات التى تشهدها البلاد ووفقا لموجهات امانه الزكاة الاتحادية.

وقال الأستاذ موسى يوسف إن البرامج يأتي ضمن تدخلات الزكاة المختلفة والمحاور الراتبة التي درج الديوان على تنفيذها سنويا.

واوضح امين الزكاة بشمال كردفان ان هناك محور خدمى يتضمن السقيا، علاج المرضي ومصابى العمليات ودعم اسر الشهداء والموسسات العاملة.

واستعرض عددا من الخطط والبرامج المراد انفاذها خلال الفترة المقبلة التى تسهم كثيرا فى دفع مسيرة العمل الزكوى. سونا

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