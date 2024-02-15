تامر حسني: شككوا في إيرادات أفلامي.. وأبو ناصر نصرني

رد الفنان تامر حسني، على تصريحات المستشار تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودي، بأن فيلمه بحبك حقق أرقام قياسية مسجلة في عام 2022 بما يقارب مليار جنيه.

وقال تامر حسني، عبر حسابه الشخصي بموقع تبادل الصور والفيديوهات انستجرام: خالص الشكر لمعالي المستشار تركي آل الشيخ.. نصرتني يا أبو ناصر.. بعيدًا طبعا عن أن الرقم ده بيروح لموزعين الخارج عشان محدش يفتكر أن المنتج أو الأبطال بياخدوا الرقم ده.. لأ ده رقم بيتوزع على موزعين الخارج في العالم كله.. والفنان له أجر ثابت.

وتابع تامر حسني: المهم الكثير كان بيشكك في إيراداتي وكتير انتقدوا الفيلم قبل ما ينزل.. لمجرد أنه تأليفي وإخراجي وموسيقتي التصويرية.. كنت مأجل بوست احتفالي معاكوا بنجاح فيلم بحبك اللي عدا عليه سنتين حتى تعلن الجهة المختصة عن رقمه القياسي.. تيجي بقى من أبو ناصر نفسه أمام العالم كله.. ليثبت إنه كان كلامي صح وإني مش بقول غير الحق ولا مضطر أقول غير الحق.. وطبعا ده غير إيرادات الفيلم في مصر وباقي دول العالم.

وأوضح تامر حسني: كل الشكر للجمهور الطيب الغالي في مصر والسعودية والوطن العربي كله والعالم.. شكرًا لكل أبطال العمل وصناعُه ومنتجينه اللي صدقوني ودايمًا في ضهري.. شكرا معالي المستشار تركي آل الشيخ.. نورت مصر بلدك الثانية.. بجد أنا دلوقتي أقدر أحتفل معاكم بنجاح أول فيلم من إخراجي الحمد لله.

القاهرة 24