مبابي للخليفي: لا تثر المزيد من المشاكل

تحدثت تقارير صحفية، عن كواليس اتخاذ كيليان مبابي نجم باريس سان جيرمان، قرار إبلاغ الفريق الفرنسي، برحيله بنهاية الموسم الجاري.ورغم ثقة باريس خلال الفترة الماضية، بشأن إقناع مبابي بالتجديد، لكن اللاعب الفرنسي صمد أمام العروض المغرية، وقرر الرحيل بالمجان.وبحسب صحيفة “ليكيب“، فإن مبابي اتخذ قرار الرحيل منذ فترة، وكان يود إبلاغ ناصر الخليفي، رئيس النادي الباريسي، بالأمر.وتابعت “لم يحصل مبابي على فرصة مناسبة لإبلاغ باريس سان جيرمان بقرار رحيله، سوى الثلاثاء الماضي”.

وواصلت الصحيفة “النجم الفرنسي طلب من الخليفي، عدم إثارة المزيد من القضايا والخلافات في الأسابيع المقبلة، وتقبل قرار رحيله عن حديقة الأمراء”.

وينتهي تعاقد كيليان مبابي مع الفريق الباريسي في 30 يونيو/حزيران المقبل، وسط تكهنات بإمكانية انتقال اللاعب بالمجان إلى ريال مدريد، بعد انتهاء الموسم الجاري.

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