اردول: جوبا تريد أن تلعب دوراً للسلام ولملمة الأطراف

المشاورات التي عقدت في جوبا عاصمة جنوب السودان كانت فرصة كبيرة لمكونات الحرية والتغيير-الكتلة الديمقراطية للالتقاء مع بعضها وكذلك التوافق مع قوى سياسية أخرى متفاهمة معها وتتفق معها في الموقف السياسي من الحرب والصراع في السودان(بعد ان تجاوزنا مرحلة التصنيفات والانتماء للمعسكرات)، ندرك اننا أتينا الي جوبا للاستماع إلينا عن ما جرى ولتقديم رؤيتنا ووجهة نظرنا نحو الحل للصراع الذي تعيشه البلاد وتمتد لخارج الحدود.

وهذا ما استطعنا أن نوجزه في الورقة التي نشرت في ختام المشاورات ونعتقد انه موقف سياسي راشد ومعقول يمكن البناء عليه لوضع حد للمعاناة الإنسانية التي تعيشها بلادنا، الأطراف والقيادة السياسية دورها تقديم الحلول الممكنة ووظيفتها الأساسية البحث عن مخارج للازمات وكذلك أرضيات مشتركة مع الخصوم سيما والتدهور في البلاد مستمر نحو الاسفل وعلى مدار الساعة، لا يمكن أن نبدوا وكاننا دعاة حرب ومشعلي الفتن ونحن في الأصل ضحاياها وغدرنا في بيوتنا! جوبا تريد أن تلعب دوراً للسلام ولملمة الأطراف لايمكن استغلال منبرها لأي شي آخر ، لذلك مساعدتها لتساعدنا قضية مهمة يجب الانتباه لها، اما بقية القضايا الأخرى يمكن أن تبحث في منابر مختلفة.

مبارك أردول