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حمدوك: وزيرة التنمية الدولية النرويجية آنا بيث أعربت عن دعم مملكة النرويج للشعب السوداني

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Asma Osman 0 تبليغ

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قال رئيس تنسيقية “تقدم” ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بأن وزيرة التنمية الدولية النرويجية آنا بيث أعربت عن دعم مملكة النرويج للشعب السوداني في محنته واستعدادها الكامل للإسهام في كافة جهود بناء سلام مستدام في السودان.

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الشرق للأخبار

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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