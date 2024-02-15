قال رئيس تنسيقية “تقدم” ورئيس الوزراء السابق عبد الله حمدوك بأن وزيرة التنمية الدولية النرويجية آنا بيث أعربت عن دعم مملكة النرويج للشعب السوداني في محنته واستعدادها الكامل للإسهام في كافة جهود بناء سلام مستدام في السودان. الشرق للأخبار

كانت هذه تفاصيل خبر حمدوك: وزيرة التنمية الدولية النرويجية آنا بيث أعربت عن دعم مملكة النرويج للشعب السوداني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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