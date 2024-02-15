مبارك الفاضل: عند ذلك سيهرب ويستسلم ما تبقى من الدعم السريع حتى في مدن دارفور

قال مبارك الفاضل سوف تنتهي الحرب قريباً مع انتصار الجيش في العاصمة الخرطوم والجزيرة مدني وعند ذلك سيهرب ويستسلم ما تبقى من الدعم السريع حتى في مدن دارفور. الجزيرة – السودان

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