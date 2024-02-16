شاهد بالفيديو .. آثار النهب والدمار الذي لحق بسوق أم درمان

أظهرت مشاهد آثار النهب والدمار الذي لحق بسوق أم درمان. وقال نائب القائد العام للقوات المسلحة شمس الدين كباشي: الجهود مستمرة لدحر العدو بتعاون كافة الأجهزة الأمنية وقريبا سيتم تحرير كل الوطن. الجزيرة – السودان

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