قصيدة البل: شاهد جنود العدل والمساواة يستعدون لبل الدعم السريع

بعد إعلان حركة العدل والمساواة مشاركتها في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع كثفت الحركة من تجهيزاتها وقامت بإمداد خطوط القتال بمجموعات من المقاتلين في الخطوط الأمامية.

قصيدة البل كُتبت بتعليمات القائد الجنرال عبدالكريم شولي للجنرال عبدالماجد أحمد و تلحين و أداء فنان النضال و الثورة و فنان حركة العدل و المساواة السودانية الفنان القدير الجنرال علم الدين توم.