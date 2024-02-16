قصيدة البل: شاهد جنود العدل والمساواة يستعدون لبل الدعم السريع

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بعد إعلان حركة العدل والمساواة مشاركتها في القتال إلى جانب القوات المسلحة السودانية لإنهاء تمرد الدعم السريع كثفت الحركة من تجهيزاتها وقامت بإمداد خطوط القتال بمجموعات من المقاتلين في الخطوط الأمامية.
قصيدة البل كُتبت بتعليمات القائد الجنرال عبدالكريم شولي للجنرال عبدالماجد أحمد و تلحين و أداء فنان النضال و الثورة و فنان حركة العدل و المساواة السودانية الفنان القدير الجنرال علم الدين توم.
وقام وفد من كبار قادة حركة العدل والمساواة السودانية “د. جبريل إبراهيم”. والقوة المشتركة لحركات الكفاح المسلح بزيارة إلى الخطوط الأمامية لمعركة الكرامة ولقاء مساعد القائد العام للجيش السوداني الفريق أول ركن ياسر العطا.
وضم الوفد: الدكتور عبدالعزيز نور عشر مستشار رئيس حركة العدل و المساواة السودانية والوفد المرافق له من القادة العسكريين و جنرالات من القوة المشتركة ومن ضمنهم الدكتور إدريس لقمة القيادي بالحركة و اللواء عوض نور والجنرال التوم حامد توتو الجنرال جدو عشر والجنرال حسين أبو قرجة والجنرال طلال محمدين والجنرال فتحي عبدالله و الجنرال بابكر أحمد حامد والجنرال موسى ( قوة تجمع تحرير السودان) والجنرال مزمل عبدالكريم إبراهيم والجنرال هري ( جنوب وداي سيرا من حركة تحرير السودان مناوي ) حيث قام الوفد بزيارة القوات المشتركة المشاركة في معركة الكرامة عند الخطوط الأمامية وتفقد أحوال تلكم القوات من أجل خوض المعركة الوطنية من أجل وحدة السودان و حفظه من التشظي .
الصفحة الإعلامية لحركة العدل والمساواة السودانية
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