شاهد بالفيديو.. أمدرمان القديمة تخرج في مواكب احتفالاً بانتصارات القوات المسلحة

خرجت مواكب المواطنين العفوية وانطلقت أهازيج الفرح احتفاءا بانتصارات القوات المسلحة في منطقة أمدرمان القديمة، وذلك مساء الجمعة 16 فبراير 2024.

وكان الجيش قد فرض سيطرته على كامل منطقة ام درمان القديمة، بعد أكثر من عشرة شهور من اندلاع الحرب التي يقودها لإنهاء تمرد قوات الدعم السريع.

ويساند الجيش السوداني الأجهزة النظامية من شرطة وأمن ومخابرات، ومجموعات من حركات الكفاح المسلح والمقاومة الشعبية.

المصدر – “النيلين“