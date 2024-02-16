عرمان: كباشي يقبل بالحوار مع الدعم السريع ويرفضه مع القوى الديمقراطية

قال ياسر عرمان من قبل رفض كباشي أشياء عديدة وقبل بها لاحقاً، إنه يقبل بالحوار مع الدعم السريع ويرفضه مع القوى الديمقراطية المدنية لأنه يرفض التغيير ويخدم أجندة الاسلاميين. الجزيرة – السودان

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