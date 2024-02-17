الادارة العامة للحياة البرية تنفذ حملات منعية للصيد الجائر – صور

فى إطار العمل المنعي الذي تقوم به الإدارة العامة للحياة البريةبالبلاد للمحافظة على الحيوانات البريه من الصيد الجائر توفرت معلومات لادارة الحياة البرية ولاية البحر الاحمر بوجود مجموعة تمارس الصيد الجائر بمنطقة ج.غ سنكات على الفور تم تحريك تيم متخصص بقيادة ضابط بإشراف مدير الدائرة الفنية ومتابعة مدير الحياة البرية بالولاية.

وبعد الرصد والمتابعة وبمهنية عالية وقبل ان يكون لهم مايريدون من صيد كانت التيم فى الموعد وتمكن من القبض على اتنين متهم وفرار الباقين بعربة بوكس وتركهم المعروضات وادوات الصيد وكمية من الذخيرة ، تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة٠

توطئة لتقديمهم للمحاكمة.

المكتب الصحفي لشرطة السودان