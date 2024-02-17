تعرف على خريطة المسلسلات السعودية في دراما رمضان 2024

تنافس الدراما السعودية في موسم دراما رمضان 2024 بعدد من الأعمال الفنية الكبيرة والمتنوعة ما بين التاريخي والكوميدي والإجتماعي، لتضع الجمهور السعودي بشكل خاص والعربي بشكل عام أمام وجبة دسمة من الدراما التشويقية المختلفة.

مسلسل خيوط المعازيب

يشارك المسلسل السعودي “خيوط المعازيب” في موسم مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضه على منصة “شاهد”.

تدور أحداث المسلسل حول تجار البشوت والمشالح والحياكة في فترة الستينات من القرن الماضي، وينقل صورة عن منطقة الأحساء وما مرت به من ظروف سياسية واجتماعية حساسة خلال تلك الفترة من تاريخ المملكة العربية السعودية.

المسلسل بطولة عبد المحسن النمر، إبراهيم الحساوي، ريم ارحمة، فيصل الدوخي، عبدالله الجريان، راشد الورثان، دانة آل سالم، ومن تأليف: هناء العمير، وإخراج عبدالعزيز الشلاحي.

مسلسل بيت العنكبوت

ينافس المسلسل السعودي “بيت العنكبوت” في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وينتمي العمل لنوعية الدراما التاريخية ويشارك في بطولته أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين.

مسلسل زوجة واحدة لا تكفي

ينافس المسلسل السعودي “زوجة واحدة لا تكفي” في موسم مسلسلات رمضان 2024، والمقرر عرضه على منصة “شاهد”.

المسلسل عمل درامي اجتماعي خليجي مصري، ولا علاقة له بالفيلم الذي قدمه النجم الراحل أحمد زكي قبل 33 عاماً في عام 1990.

تدور أحداثه في إطار درامي اجتماعي لايت، ويشارك في بطولته هدى حسين، سحر حسين، ماجد المصري، أيتن عامر، فاطمة الصفي.

وينتمي العمل لنوعية الدراما الاجتماعية، وهو سيناريو هبة مشاري حمادة، وإخراج علي العلي.

مسلسل شباب البومب 12

يعرض المسلسل السعودي “شباب البومب 12” في موسم مسلسلات رمضان 2024.

وينتمي “شباب البومب 12” لنوعية الأعمال الكوميدية الساخرة.

المسلسل من تأليف عبد العزيز الفريحي، وبطولة فيصل العيسى، وإخراج: سمير عارف.

مسلسل غالية البقمية

ينافس المسلسل السعودي “غالية البقمية” في موسم مسلسلات رمضان 2024.

يتناول العمل سيرة الأميرة السعودية (غالية البقمي)، وشجاعتها التي أجبرت جيوش الدولة العثمانية الأتراك على مغادرة الدولة السعودية الأولى بعد تعرضهم للهزيمة.

ينتمي المسلسل لنوعية الأعمال التاريخية، ويخوض بطولته إلهام علي، عبد المحسن النمر، سلوم حداد، رشيد عساف.

مسلسل حياة جديدة

يعرض المسلسل السعودي “حياة جديدة” في موسم مسلسلات رمضان 2024.

المسلسل يخوض بطولته حسن عسيري، خالد الفراج، نيرمين محسن، فاطمة الشريف.

مسلسل جاك العلم

ينافس المسلسل السعودي “جاك العلم” في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ويعرض العمل على منصة “شاهد” في رمضان 2024 .

وينتمي العمل لنوعية الكوميديا الخفيفة، ويخوض بطولته ماجد مطرب فواز، ريم عبدالله.

مسلسل خطة باء

يعرض المسلسل السعودي “خطة باء” في موسم مسلسلات رمضان 2024، على منصة “شاهد”.

المسلسل يخوض بطولته إبراهيم الحجاج، ميلا الزهراني، إبراهيم الخيرالله، زياد العمري، وغيرهم.

مسلسل بيت العنكبوت

ينافس المسلسل السعودي “بيت العنكبوت” في موسم مسلسلات رمضان 2024.

ينتمي المسلسل لنوعية الدراما التاريخية ويشارك في بطولته أصايل محمد، فايز بن جريس، هيلدا ياسين.

مسلسل سكة سفر 3

يعرض المسلسل السعودي “سكة سفر 3” في موسم مسلسلات رمضان 2024، على منصة “شاهد”.

ويعود الثلاثي سعد عزيز ومحمد الشهري وصالح أبو عمرة ومغامراتهم في الموسم الثالث من سكة سفر.

مصراوي