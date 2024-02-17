الشرطة: تركيب وتشغيل مصنع للجوازات بمدينة عطبرة

وجه مدير عام قوات الشرطة خلال زيارته لولاية نهر النيل الادارة العامة للجوازات والهجرة لتشغيل مصنع اخر للجوازات من مدينة عطبرة.

وجاءت هذه الخطوة لخدمة عدد من الولايات ولتخفيف الضغط علي ولاية البحر الاحمر وحاضرتها مدينة بورتسودان ويساهم في تخفيف وتسهيل اجراءات مواطني عدد من الولايات وذلك في اطار تقديم خدمة متميزة للمواطنين. سونا

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