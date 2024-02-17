“لأول مرة منذ اندلاع الحرب”.. البرهان يتفقد الجرحى بالسلاح الطبي وعلياء بأم درمان

تفقد الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان عبد الرحمن، رئيس مجلس السيادة القائد العام للقوات المسلحة اليوم (السبت) الجرحى والمصابين بمستشفى علياء التخصصي والسلاح الطبي بام درمان.

وتُعد الزيارة الأولى له منذ اندلاع الحرب وتمرد قوات الدعم السريع في الخامس عشر من ابريل العام الماضي.

وحيا البرهان مُصابي العمليات العسكرية وأشاد بصمودهم ضد الباطل متمنيا لهم عاجل الشفاء، ورفعت الزيارة الروح المعنوية للمصابين وأسرهم الذين استقبلوه بالتهليل والزغاريد ودعوات النصر. اليوم التالي

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