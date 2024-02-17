دراما رمضان 2024 .. أيتن عامر ضيف شرف الحلقات الأولى من مسلسل “جودر “

ايتن عامر

تخوض الفنانة أيتن عامر السباق الرمضاني المقبل من خلال مسلسل “جودر” للنجم ياسر جلال، والمقرر عرضه على إحدى قنوات الشركة المتحدة.

وتظهر أيتن عامر ضيف شرف في الحلقات الأولى من المسلسل، حيث تلعب دور زوجة التاجر عمر ووالدة جودر في مرحلة الشباب، بينما تستكمل الفنانة وفاء عامر دورها بعد ذلك.

ويعد مسلسل “جودر” عودة إلى الأعمال الأسطورية، وهو إحدى حكايات الملحمة الدرامية “ألف ليلة وليلة”.

يلعب الفنان ياسر جلال شخصية جديدة ومختلفة عن باقي أدواره السابقة في عالم الدراما حيث إنه يلعب دور “جودر الصياد” وهو الشقيق الأصغر للأخوين وهما سليم وسالم، ويدخل شقيقا جودر في صراع معه بسبب حب والده الشديد له.

وجودر هو ابن لتاجر كبير يدعى عمر وتكشف الحكاية عن ما حدث له ولأخويه بعد رحيل والده، فجودر الصياد كان بارًا بأمه ومحبًا لإخوته، ويدخل في مغامرات تذهب به بعيدًا في عالم سحري مليء بالإثارة والتشويق، فيتحول من صياد بسيط إلى أحد أغنى أغنياء الدولة.

صحيفة الدستور