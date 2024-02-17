البرهان من شندي: معركة الكرامة مستمرة حتى دحر العدو

البرهان أكد رئيس مجلس السيادة الإنتقالي القائد العام للقوات المسلحة الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان أن معركة الكرامة مستمرة حتي دحر هذا التمرد ومن عاونهم نهائياً.

وشدد سيادته لدي مخاطبته اليوم ضباط وضباط صف وجنود الفرقة الثالثة مشاه شندى ضمن زياراته للوحدات العسكرية، على ان القوات المسلحة لن تترك السلاح إلا بعد القضاء على المتمردين.

ودعا سيادته القوات المتمردة للإحتكام لصوت العقل والخروج من ولايتي الجزيرة والخرطوم وقال ” طالما أنكم تقتلون وتنهبون وتسرقون فلا مجال للحديث معكم إلا بعد انتهاء المعركة. سونا

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