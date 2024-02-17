رودري ينقذ السيتي من مخالب تشيلسي

اكتفى مانشستر سيتي بالتعادل مع ضيفه تشيلسي 1-1 مساء السبت، في قمة مباريات الجولة 25 من الدوري الإنجليزي الممتاز.وتقدم تشيلسي أولا عبر رحيم سترلينج (ق 42)، قبل أن يعادل رودري النتيجة لسيتي (ق 83).

وارتفع رصيد مانشستر سيتي إلى 53 نقطة في المركز الثالث، بفارق 4 نقاط عن المتصدر ليفربول، وله مباراة مؤجلة، فيما رفع تشيلسي رصيده إلى 35 نقطة في المركز العاشر.

وكاد مانشستر سيتي يصعق ضيفه بهدف مبكر في الدقيقة الثانية، عندما لحق جوليان ألفاريز بتمريرة إيرلينج هالاند، قبل أن يسدد بجانب القائم البعيد.وطالب لاعبو مانشستر سيتي بركلة جزاء بعد لعبة مشتركة بين ووكر وسترلينج، لكن الحكم أمر بمواصلة اللعب بعد الاستعانة بتقنية الفيديو.واستمر السيتي في سيطرته، وجرب ووكر حظه بتسديدة بعيدة المدى علت المرمى في الدقيقة 90+2، ثم أبعد المدافع البديل تريفوه تشالوباه رأسية رودري، لتذهب الكرة بجانب المرمى، قبل إطلاق صافرة النهاية.

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