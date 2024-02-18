القبض على عاطل لحيازة الألعاب النارية والاتجار بها بالإسكندرية

الاسكندرية

تمكنت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة، من ضبط عاطل لقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بالإسكندرية.

أكدت المعلومات والتحريات قيام عاطل “له معلومات جنائية”- مقيم بدائرة قسم شرطة أول المنتزه بالإسكندرية، بالاتجار في الألعاب النارية غير المصرح بتداولها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه، وبحوزته (400 قطعة ألعاب نارية مختلفة الأشكال والأحجام).

بمواجهته أقر بقيامه بالاتجار في الألعاب النارية بقصد تحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة والعرض على النيابة العامة للتحقيق.

بوابة الأهرام