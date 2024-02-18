الصحة تحذر من 4 أعراض تدل على إصابة الأطفال بالسرطان

حذرت وزارة الصحة والسكان المصرية من عدم تجاهل أعراض قد تظهر على الأطفال، حيث يُفضل الانتقال إلى المستشفى فورًا، إذ قد تكون تلك الأعراض إشارة إلى إصابة الطفل بمرض السرطان.

أكدت الوزارة أنّه بمجرد اكتشاف الأمر مبكرًا، يمكن علاج معظم حالات الأطفال المصابين بهذا المرض.

تتمثل الأعراض في:

– الصداع الشديد

– فقدان الوزن غير المبرر

– حمى غير مبررة

– آلام العظام والمفاصل

وفي سياق آخر، كشفت الوزارة أن 400 ألف طفل يصابون بالسرطان سنويًا على مستوى العالم، مُؤكدة على أهمية الكشف المبكر الذي يزيد من فرص الشفاء بشكل كبير. أشارت إلى شيوع بعض أنواع السرطان مثل الدم والأورام الليمفاوية والدماغ.

وأكدت الوزارة أنه سيتم تطبيق معايير دولية موحدة لعلاج أورام الأطفال في 80% من المستشفيات المصرية، مُشيرة إلى الجهود المبذولة للبحث عن العلاجات الحديثة وإدماجها في البروتوكولات العلاجية المصرية.

تأتي هذه الخطوات في إطار التزام الوزارة بتعزيز صحة وسلامة المواطنين وتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 في مجال تحسين الصحة العامة والتصدي للسلوكيات الضارة.

بوابة الفجر