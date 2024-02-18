والى شمال كردفان يتفقد المؤسسات الصحية بمدينة الأبيض

قام والى شمال كردفان الأستاذ عبد الخالق عبد اللطيف وداعة الله بزيارة لعدد من المؤسسات الصحية بمدينة الأبيض شملت مستوصف علوية يس ومستسفى الطواريء والاصابات بمدينة الأبيض متفقدا اقسام وصيدلية الطواريء بالحوداث.

واطمأن الوالي خلال الزيارة على الاوضاع بالطواريء والخدمات المقدمة للمرضى ووعد بتذليل المعوقات التى تواجه الطواريء.

وجدد والي شمال كردفان حرص حكومته للارتقاء بالقطاع الصحي وترقية الخدمات العلاجية.

من جانبه اوضح دكتور عبد الرحيم محمد ابراهيم المدير الطبى لمستشفى الطواريء والاصابات ان زيارة الوالي للطواريء وقف من خلالها على سير الخدمة والتحديات التى تواجه العمل، لافتا إلى ان الوالي وعد بمعالجة تلك المعوقات ودعم مستشفى الطواريء والاصابات حتى يطلع بدوره كاملا فى تقديم خدماته للمرضى. سونا

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