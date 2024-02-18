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تحدثت الفنانة وفاء مكي، عن شخصيتها بمسلسل “حق عرب” الذي سيتم عرضه في شهر رمضان المقبل، قائلة: “آخر عمل شاركت فيه كان في عام 2015 إذ كنت ضيفة شرف في مسلسل الكابوس”.
وأضافت «مكي» في مداخلة هاتفية مع الإعلامية هبة جلال، مقدمة برنامج “الخلاصة”، عبر قناة “المحور”: «أما بالنسبة إلى مسلسل حق عرب، فهو مسلسل كبير وضخم ومن الأعمال الدرامية الكبيرة، وإخراج إسماعيل فاروق وتأليف محمود حمدان وإنتاج سينرجي”.
وتابعت: “المسلسل سيشهد مشاركة كوكبة كبيرة من النجوم مثل أحمد العوضي ورياض الخولي وسلوى عثمان ودينا فؤاد ووفاء عامر، وأنا سعيدة جدا بأني عدت في هذا العمل الضخم”.
وأوضحت ممازحة: «أتمنى إن محدش يكرهني بسبب الشخصية، لأن المسلسل فيه شر كبير.. وكنت حريصة على الرجوع بشكل مشرف للجمهور، وربنا يقدرني أعمل حاجة حلوة».
الشروق نيوز
كانت هذه تفاصيل خبر حق عرب.. وفاء مكي عن مشاركتها: أتمنى محدش يكرهني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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