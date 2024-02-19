أمانة العاصمة المقدسة تُفعّل مخالفات شحن المركبات الكهربائية

فعّلت أمانة العاصمة المقدسة العمل بالمجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات الكهربائية، وذلك ضمن جدول الجزاءات المحدث عن المخالفات البلدية، الذي أصدرته مؤخرًا وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت الأمانة أن الوزارة أصدرت عددًا من الاشتراطات الفنية الخاصة بمواقع شحن المركبات الكهربائية، في ظل التوجه العالمي نحو استخدام مصادر الطاقة النظيفة للحد من التلوث، والحفاظ على البيئة واتجاه العديد من شركات السيارات العالمية في تحديث وتطوير السيارات الكهربائية التي تتزايد شعبيتها واستخدامها، إضافة لتوفير استهلاك مصادر الطاقة غير المتجددة، والمحافظة على البيئة، ومصادر الطاقة الحالية بما يحسن الصحة العامة ويرفع جودة الحياة.

وأبانت أن المجموعة الخاصة بمخالفات مواقع شحن المركبات شملت إدراج (6) مخالفات، يتم الأخذ بمبدأ التنبيه على أصحابها وإعطائهم مهلة تصحيحية تصل إلى (14) يومًا، ومن ثم يتم تطبيق الغرامة أو مضاعفتها في حال التكرار، مؤكدة حرصها على تطبيق الأنظمة، وتوفير هذه الخدمة للمواطنين بطرق سليمة، وتحقيق كل ما يمكن أن يسهم في راحتهم ورفاهيتهم، وإزالة كل ما يمكن أن يشكل تشوهًا للمظهر العام أو خطرًا على الصحة والسلامة وضمان تقديم الخدمات بجودة عالية.

صحيفة المدينة