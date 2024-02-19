ثمن اللوء شرطة دفع طه مساعد المدير العام لشرطة ولاية الخرطوم المكلف الدورالكبير الذي ظلت تقدمه الادارة العامة لخدمات المتقاعدين من خلال تقديم الخدمات للمتقاعدين واسر الشهداء.

جاء ذلك من خلال تدشينه للطرد السلعي الذي قدمته الادارة العامة لخدمات المتقاعدين للمتقاعدين وأسر الشهداء بولاية الخرطوم.

وشارك في حفل التدشين اللواء شرطة عبدالله ابكر مدير الادارة العامة لتدريب الصف والجنود واللواءشرطة صالح حسن بخيت مدير شرطة محلية امدرمان ومديري الادارات العامة والدوائر بشرطة محلية كررى وممثل الادارة العامه لخدمات المتقاعدين العقيد شرطة محمد البرعي بله .

وقال اللواء دفع الله ان هذا العمل الكبير يعتبر انطلاقة للعمل الاجتماعي الذي ستقدمه شرطة الولاية لكل منسوبي الشرطة. سونا

كانت هذه تفاصيل خبر طرد سلعي للمتقاعدين واسرالشهداء بولايةالخرطوم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.