والي الخرطوم يقرر إرسال مساعدات غذائية وطبية عاجلة لمواطني المدرعات

أكد والي الخرطوم الاستاذ أحمد عثمان حمزة ان الولاية مهتمة للغاية بالوصول الى كافة مواطني الولاية ويزداد هذا الإهتمام مع تقدم القوات المسلحة لدحر المليشيا المتمردة.

وأثنى الوالي خلال لقائه اليوم بوفد المقاومة الشعبية بمنطقة الخرطوم غرب والتى تشمل كل الاحياء المتاخمة لمدرعات الشجرة، أثني على التلاحم الوطني بين القوات المسلحة والقوات النظامية الاخري والمقاومة الشعبية في رعاية وحماية المواطنين المتواجدين بهذه المناطق وتقديم المساعدات لهم وقرر الوالي ارسال مساعدات غذائية وصحية عاجلة لهم مع العمل في ذات الوقت مع أجهزته المختصة لمعالجة مشاكل المياه.

من جانبه اكد وفد المقاومة الشعبية بمنطقة الشجرة وما جاورها على إستقرار الاوضاع الامنية وشعارهم (جيش و شعب واحد) وان القوات المسلحة تتمدد يوميا نحو المليشيا المتمردة رغم محاولتها لقطع الإمداد والغذاء عن المواطنين وحصارهم. موضحا ان المعنويات عالية والأوضاع طيبة .

سونا