تفقد اللواء شرطة(م)خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف الدار الإيوائية للأطفال فاقدي السند بحي الختمية بولاية كسلا بحضور الأستاذ صديق حسن فريني وزير التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم وأكد وزير الداخلية المكلف دعم وزارة الداخلية للدار ودعمها موجهاً إدارة السجل المدني بمنحهم الأوراق الثبوتية وفق الإجراءات والضوابط المتبع. ومن جانبة شكر وزير التنمية الاجتماعية ولاية الخرطوم وزارة الداخلية لدعمها المقدر للأطفال فاقدي السند، مثمناً الشراكة مع وزارة الداخلية،الجدير بالذكر ان ان الأطفال تم ترحيلهم من ولاية الخرطوم الي ولاية الجزيرة وبعد الأحداث الأخيرة تم ترحيلهم الي ولاية كسلا . واشاد اللواء شرطة(م)خليل باشا سايرين وزير الداخلية المكلف بآداء شرطة ولاية كسلا جاء ذلك زيارته اليوم رئاسة شرطة ولاية كسلا بحضور اللواء شرطة سامى حريز مشرف ولايتي كسلا والقضارف مثمناً دورها في القوات المشتركة لتأمين ولاية كسلا متناولاً الخدمات المقدمة للجمهور، لاسيما الوثائق الثبوتية للسجل المدني والجوازات مؤكداً استعداد وزارة الداخلية للمضي قدما في دعم المجهود الحربي وازالة آثار الحرب. مشددا الي ضرورة ضبط الوجود الاجنبي بالبلاد . المكتب الصحفي لشرطة السودان

كانت هذه تفاصيل خبر وزير الداخلية المكلف يتفقد الأطفال فاقدي السند بولاية كسلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.