مباحث شندي تسترد أجهزة كهربائية منهوبة من ولاية الجزيرة قادمة على متن عربتا نقل

تمكنت شعبة مباحث شرطة محلية شندي بعد الرصد و المتابعة و جمع المعلومات من القبض علي عدد2 عربة دفار جامبو تحمل عدد 699 كرتونة مروحة سقف من شركة emt منهوبة قادمة من ولاية الجزيرة. تم اتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة في المتهم و المعروضات تحت المادة 100/68 بقسم شرطة الاوسط شندي و جاري استكمال التحريات . المكتب الصحفي لشرطة السودان

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